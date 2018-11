Sicherheitsbehörden haben Hinweise auf antidemokratische Bestrebungen

Auch Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet AfD-Nachwuchsorganisation

Stuttgart (AFP) - Die Junge Alternative (JA) wird nun auch in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte vor, dass es in der Nachwuchsorganisation der Landes-AfD "Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" gebe, teilte der Landesverfassungsschutz am Freitag in Stuttgart mit. In Bremen und Niedersachsen werden die JA-Landesverbände bereits seit einigen Monaten beobachtet, die AfD löste die JA in Niedersachsen daher in der Folge bereits auf.

Eine Versammlung der Jungen Alternative © AFP

Äußerungen und programmatische Schriften von JA-Funktionären und Untergliederungen der Organisation seien "nicht mit den wesentlichen Verfassungsgrundsätzen vereinbar", teilte das baden-württembergische Landesamt mit. Dies gelte insbesondere für die dort verbrieften Menschenrechte. Zudem gebe es "Bezüge" der baden-württembergischen JA zu Rechtsextremisten, die auf "gemeinsame verfassungsfeindliche politische Ziele hindeuten".

Die Beobachtung erfolge seit November, teilte der Verfassungsschutz weiter mit. Er bestätigte damit Meldungen der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten", die zuvor berichtet hatten.