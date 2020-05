Restaurants und Museen öffnen im Juni wieder

Auch die Niederlande lockern Corona-Restriktionen

Den Haag (AFP) - Ebenso wie in Deutschland werden auch in den Niederlanden die Corona-Restriktionen weiter gelockert. Restaurants, Cafés, Museen und Theater dürfen ab dem 1. Juni wieder öffnen, wie Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwoch ankündigte. Allerdings dürfen sich dort nicht mehr als 30 Menschen gleichzeitig inklusive Angestellten aufhalten. Auch muss ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den Menschen gewahrt werden.

Laden für Atemschutzmasken in Rotterdam © AFP

Sex-Clubs bleiben hingegen bis September geschlossen. Auch die berühmten "Coffee Shops", die Cannabis verkaufen, dürfen bis dahin weiterhin nur Produkte zum Mitnehmen anbieten. Für den öffentlichen Verkehr gilt ab Juni die Anordnung, dass Atemschutzmasken zu tragen sind. Die Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus hätten es ermöglicht, die Maßnahmen zu lockern, sagte Rutte. Allerdings müsse die Bevölkerung weiter "zusammenarbeiten", damit die Lockerungen aufrecht erhalten bleiben könnten.

Zudem beginnt in der kommenden Woche in den Niederlanden die Wiedereröffnung von Kindergärten und Grundschulen, was bereits vor zwei Wochen angekündigt worden war. Weiterführende Schulen sollen im Juni wieder öffnen. In den Niederlanden wurden bis Mittwoch rund 41.300 Coronavirus-Infektionsfälle sowie 5204 Todesopfer der Pandemie verzeichnet.