Aufruf zu neuen Protesten gegen Staatschef Lukaschenko in Belarus

Minsk (AFP) - Zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl hat die Opposition in Belarus für Sonntag erneut zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko aufgerufen. Am vergangenen Wochenende waren in der Hauptstadt Minsk mehr als 100.000 Demonstranten gegen Lukaschenko auf die Straße gegangen. Die Opposition wirft dem 64-Jährigen Wahlbetrug vor und fordert seinen Rücktritt.

Demonstranten mit Plakaten mit Lukaschenkos Konterfei © AFP

Der seit 26 Jahren autoritär regierende Staatschef weist die Forderungen zurück und ließ die Proteste teilweise gewaltsam niederschlagen. In einer Solidaritätsaktion mit den Demonstranten ist für Sonntag auch eine Menschenkette von der litauischen Hauptstadt Vilnius bis zur Grenze des benachbarten Belarus geplant.