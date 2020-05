Forderungen nach bundesweitem Feiertag am Tag des Kriegsendes

Aufruf zum Beachten der Lehren aus der Geschichte zum 8. Mai

Berlin (AFP) - Anlässlich des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs an diesem Freitag hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dazu aufgerufen, die Lehren aus der Geschichte in Erinnerung zu behalten. "Aus dem Hass entstand die Diktatur, und die Diktatur führte zum Krieg", erklärte Grütters am Donnerstag in Berlin. "Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung" von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Mahnungen an NS-Verbrechen zum 8. Mai © AFP

"Nie werden wir Deutschen vergessen, welches Leid und Elend wir mit dem Zweiten Weltkrieg über andere Völker gebracht haben", hob sie hervor. "Wir bekennen uns zu unserer aus diesem Elend erwachsenen Verantwortung für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde in Deutschland, Europa und weltweit." Die Staatsministerin bedauerte, dass der eigentlich vorgesehene Staatsakt zum Kriegsgedenken wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann.

Die Linken-Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali sprachen sich dafür aus, den 8. Mai bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Dies ist nur dieses Jahr in Berlin der Fall. Die Linken-Fraktionschefs wiesen darauf hin, dass die Kapitulation der Wehrmacht insbesondere für die Menschen in den Konzentrationslagern sowie für andere Verfolgte des NS-Regimes ein Tag der Befreiung war.

Für einen gesetzlichen Feiertag am 8. Mai plädierte auch der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Er erinnerte allerdings daran, dass es nach dem Ende des NS-Regimes im Osten Deutschlands "lange keine Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung" gegeben habe. Vielmehr sei dort eine neue "autoritäre Herrschaft installiert" worden.

"Es ist nun 75 Jahre her, dass der furchtbringende Terror des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland, Europa und der Welt beendet wurde", erklärte auch der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedler und Minderheiten, Bernd Fabritius. "Unvorstellbare Verbrechen wurden im Namen Deutschlands begangen." Aber für Millionen deutsche Vertriebene, Flüchtlinge, Deportierte bleibe das Ende des Zweiten Weltkriegs auch "schmerzhaft mit der Erinnerung an Flucht und Vertreibung" verbunden.