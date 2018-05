Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh zieht Berufung zurück

Aus Berlin verschleppter Vietnamese akzeptiert Verurteilung zu lebenslanger Haft

Hanoi (AFP) - Der aus Berlin entführte vietnamesische Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh verzichtet auf eine Berufung gegen seine Verurteilung zu lebenslanger Haft in seinem Heimatland. Der 52-Jährige habe seinen Antrag am Montag zurückgezogen, teilte Vietnams Kommunistische Partei (KP) auf ihrer Website mit. Aus "gesundheitlichen Gründen" sei er nicht persönlich vor Gericht erschienen. Zudem habe seine Familie ihren Antrag auf Rückgabe von Thanhs beschlagnahmtem Besitz zurückgezogen.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte am Montag in Berlin, die Bundesregierung habe "keine näheren eigenen Erkenntnisse" darüber, wieso Thanh seine Berufung zurückzog. Der ehemalige KP-Funktionär und Chef des Staatskonzerns PetroVietnam Construction (PVC) war im Januar wegen Misswirtschaft und Unterschlagung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein zweites Verfahren im Februar brachte ihm eine weitere lebenslange Gefängnisstrafe ein.

Thanh war 2016 nach Deutschland geflohen und beantragte Asyl, nachdem Fotos aufgetaucht waren, die ihn am Steuer eines Luxusautos mit Regierungskennzeichen zeigten. Ende Juli wurde er nach Angaben der deutschen Behörden vom vietnamesischen Geheimdienst aus dem Berliner Tiergarten verschleppt und nach Vietnam gebracht.

Der Entführungsfall löste eine schwere diplomatische Krise zwischen Berlin und Hanoi aus. Das Auswärtige Amt sprach von "Menschenraub" und "Entführung". Die vietnamesische Regierung bestreitet dies. Seit Ende April steht in Berlin ein mutmaßlicher Helfer der Entführer vor Gericht. Der 47-jährige Long N.H. soll unter anderem das Tatfahrzeug angemietet haben.

Mittlerweile weitete sich die Affäre auch auf die Slowakei aus. Die Regierung in Bratislava bestreitet, den Entführern wissentlich ein Flugzeug zur Verfügung gestellt zu haben. Niemand sei unter Zwang oder in Handschellen an Bord der slowakischen Regierungsmaschine gebracht worden, sagte Innenministerin Denisa Sakowa am Sonntag. Die Slowakei hatte nach eigenen Angaben einer ranghohen Delegation aus Vietnam, die zu Besuch in der Slowakei war, ein Flugzeug geliehen.

Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" nutzten die Entführer das Flugzeug, um Thanh nach Moskau zu bringen, von wo aus er dann weiter nach Vietnam geflogen wurde. Als Reaktion auf den Bericht hatte Bratislava mit ernsten Konsequenzen gedroht, falls Hanoi die slowakische "Gastfreundschaft" missbraucht haben sollte.

Bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am vergangenen Mittwoch sagte der slowakische Regierungschef Peter Pellegrini zu, Deutschland alle Informationen zu diesem Fall zur Verfügung zu stellen.