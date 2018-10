Brunson fliegt laut Anwalt über Deutschland

Aus türkischer Haft freigelassener US-Pastor auf dem Weg in die USA

Izmir (AFP) - Der nach zwei Jahren aus türkischer Haft freigelassene US-Pastor Andrew Brunson hat die Türkei verlassen. Brunson sei an Bord eines US-Militärflugzeugs auf dem Weg von Izmir zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz, sagte sein türkischer Anwalt Cem Halavurt am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Von dort aus werde er in die USA weiterfliegen.

Brunson und seine Frau Norine am Flughafen von Izmir © AFP

Am Freitag war Brunson nach monatelangem diplomatischen Tauziehen freigelassen worden. Ein Gericht in Aliaga bei Izmir hob den Hausarrest und die Ausreisesperre für den evangelikalen Geistlichen auf, dessen Inhaftierung zu einer schweren Krise mit den USA geführt hatte.

Brunson saß seit Oktober 2016 unter dem Vorwurf der Spionage und der Unterstützung einer Terrororganisation in türkischer U-Haft und später in Hausarrest. Die türkischen Behörden warfen ihm Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Gülen-Bewegung vor. Der Pastor hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und seine Unschuld beteuert.

Donald Trump und sein Vize Mike Pence hatten sich wiederholt für den evangelikalen Pastor eingesetzt, der vor seiner Festnahme eine kleine Gemeinde in der westtürkischen Küstenstadt Izmir leitete.