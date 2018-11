Aussage des Angeklagten in Münsteraner NS-Prozess erwartet

Münster (AFP) - Im Prozess gegen einen früheren SS-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof wird heute (10.00 Uhr) mit einer Aussage des Angeklagten gerechnet. Der 94-Jährige muss sich vor dem Landgericht in Münster wegen Beihilfe zum Mord in einigen hundert Fällen verantworten, weil er 1942 bis 1944 zur Mannschaft des Lagers bei Danzig gehörte.

Angeklagter vor Gericht © AFP

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft räumte er in Vernehmungen bereits ein, Wachmann in Stutthof gewesen zu sein. Er bestritt aber, sich an Tötungen beteiligt zu haben. In dem Lager hielten die Nazis im Zweiten Weltkriegs über Jahre hinweg mehr als hunderttausend Menschen gefangen, schätzungsweise 65.000 starben dort oder auf Todesmärschen während der Räumung zu Kriegsende. Das Verfahren in Münster ist eines der mutmaßlich letzten wegen Massenverbrechen während der Nazizeit.