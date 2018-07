Außenminister Maas besucht Tokio und Seoul

Tokio (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) trifft am Mittwoch zum Auftakt seiner zweitägigen Ostasienreise in Tokio mit Außenminister Taro Kono und Ministerpräsident Shinzo Abe zusammen. Er hält auch eine Rede über die deutsch-japanischen Beziehungen und die Rolle Asiens in einer veränderten Weltordnung und informiert sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Europäische Union schuf erst vor einer Woche mit Japan die größte Freihandelszone der Welt.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) © AFP

Südkorea ist am Donnerstag die zweite und letzte Station von Maas' Asienreise. Dort trifft der Bundesaußenminister seine Kollegin Kang Kyung Wha und Wiedervereinigungsminister Cho Myoung Gyon. Auf dem Programm steht zudem ein Besuch der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Abschließend findet am Donnerstag ein Austausch mit deutschen Unternehmen statt, die in Südkorea tätig sind. Maas wird von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen sowie Vertretern der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft begleitet.