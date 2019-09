Außenminister Maas besucht am Dienstag den Sudan

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) besucht am Dienstag den Sudan. Dort trifft er als erster nicht-afrikanischer Außenminister mit der neuen Regierung in der Hauptstadt Khartum zusammen. Geplant sind Treffen mit dem Chef der Übergangsregierung, Abdalla Hamdok, mit dem Chef des Souveränen Rats, General Abdel Fattah al-Burhan, sowie mit Vertretern der sudanesischen Zivilgesellschaft. Am Dienstagabend ist die Weiterreise des Außenministers in die Demokratische Republik Kongo geplant.

Die Vereidigung des Souveränen Rates in Khartum © AFP

Nachdem im April der autoritär herrschende Staatschef Omar al-Baschir im Sudan gestürzt worden war, wurde nach monatelangen und teils blutigen Massenprotesten der Souveräne Rat gebildet. Der aus Militärvertretern und Zivilisten bestehende Rat soll eine dreijährige Übergangsphase hin zur Demokratie leiten. "Mit unnachgiebigem, friedlichem Protest haben die Menschen auf den Straßen eine zivil geführte Regierung eingefordert", sagte Maas vor seiner Abreise am Montag. Er wolle Vertretern der Protestbewegung seine "höchste Wertschätzung" aussprechen.