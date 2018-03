Treffen mit Amtskollege Stef Blok aus den Niederlanden

Außenminister Maas fordert gemeinsame europäische Debatte zur EU-Reform

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei einem Treffen mit seinem niederländischen Amtskollegen Stef Blok die Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Debatte über die Reformüberlegungen in der EU hervorgehoben. "Es nützt ja wenig, wenn sich Deutschland und Frankreich alleine einig sind", sagte Maas am Donnerstag in Berlin. Man werde mit den Niederlanden genauso intensiv sprechen wie mit den "französischen Freunden", erklärte der Außenminister.

Außenminister Heiko Maas (r.) und Stef Blok © AFP

Es sei "ganz besonders wichtig" dass entsprechende Initiativen auf europäischer Ebene diskutiert würden, sagte Maas. Er wies darauf hin, dass "wir auch die osteuropäischen Mitgliedstaaten mitnehmen müssen". Die Bundesregierung halte es "im Grundsatz für richtig", mit einer Reform der EU "der europäischen Idee neuen Drive zu verleihen". Konkrete Punkte sprach der neue Außenminister nicht an. "Die Diskussion hat erst begonnen", erklärte er.

Maas hob gemeinsam mit Blok die engen bilateralen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland hervor. Die "intensive" Zusammenarbeit solle weiter verstärkt werden.