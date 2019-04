Außenminister Maas reist in die USA

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist heute zu einem mehrtägigen Besuch in die USA. Zunächst geht es nach New York, wo Beratungen im UN-Sicherheitsrat im Mittelpunkt stehen. Deutschland hat im April den Vorsitz im Sicherheitsrat inne. Zum Auftakt stehen unter anderem Debatten über humanitäre Hilfe und atomare Abrüstung auf der Tagesordnung.

Minister Maas © AFP

Am Mittwoch reist Maas weiter nach Washington. Dort nimmt er an den Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum der Nato-Gründung teil. Außerdem treffen sich die Nato-Außenminister am Donnerstag zu Beratungen in der US-Hauptstadt. Nach dem Rückflug nach Deutschland reist Maas am Freitag direkt weiter nach Frankreich zum G7-Außenministertreffen in Dinard.