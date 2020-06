Außenminister Maas reist ins spanische Valencia

Valencia (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Dienstag nach Spanien. Gut eine Woche nach der Aufhebung der Reisewarnung für die meisten europäischen Länder will Maas nach Angaben des Auswärtigen Amts in Valencia bilaterale Gespräche führen. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Osten Spaniens (11.30 Uhr) sind zunächst ein Treffen mit dem Präsidenten der Regionalregierung, Ximo Puig, und ein gemeinsamer Besuch am Hafen geplant.

Heiko Maas bei einer Pressekonferenz am Freitag © AFP

Anschließend trifft Maas seine spanische Kollegin Arancha González Laya und besichtigt mit ihr zuammen den Park- und Gebäudekomplex Stadt der Künste und der Wissenschaften. Nach einem Arbeitsessen am Sitz der Regionalregierung (13.45 Uhr) ist eine Pressekonferenz geplant (15.30 Uhr). Spanien hatte am Sonntag den Mitte März wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausnahmezustand aufgehoben und seine Grenzen für europäische Reisende wieder geöffnet.