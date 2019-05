Außenminister Maas reist mit französischem Kollegen in die Ukraine

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Donnerstag gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in die Ukraine. In Kiew wollen sie den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Frankreich und Deutschland wollten der ukrainischen Seite versichern, "dass wir das Land in dieser wichtigen Übergangsphase weiter unterstützen", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin.

Außenminister Maas (l.) und Le Drian © AFP

Dass der deutsche und der französische Minister zusammen nach Kiew reisen, "zeugt von hoher Aufmerksamkeit", sagte sie. Maas und Le Drian wollten Selenskyj dabei unterstützen, dem Verhandlungsprozess zur Beilegung des Konflikts in der Ostukraine neuen Schwung zu verleihen. Weiteres Thema sollten die innenpolitischen Reformen sein, etwa der Kampf gegen die Korruption.