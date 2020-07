Außenminister Maas reist zu Treffen mit baltischen Kollegen nach Tallinn

Tallinn (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Montag nach Tallinn zu einem Treffen mit den Außenministern der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Bei den Gesprächen in der Hauptstadt Estlands soll es unter anderem um die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sowie das Verhältnis zwischen der EU und Russland gehen. Am Abend will der Außenminister nach Berlin zurückkehren.

Heiko Maas © AFP

Insbesondere seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Moskau im Jahr 2014 sehen die baltischen Staaten Russland verstärkt als Bedrohung. Deswegen zeigt die Nato dort auf Wunsch dieser Länder verstärkt Präsenz. In der Corona-Pandemie waren die baltischen Staaten unter den ersten Ländern in Europa, welche die Corona-Beschränkungen für ihre Bürger deutlich lockerten.