Außenminister Maas trifft französischen Amtskollegen Le Drian in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) trifft am Montag seinen französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin. Die beiden Chefdiplomaten kommen nach Angaben des Auswärtigen Amtes gegen Mittag zu einem Gespräch in der Villa Borsig im Norden der Hauptstadt zusammen. Themen sollen demnach neben bilateralen auch aktuelle europapolitische und internationale Fragen sein. Die beiden Minister wollen um 12.15 Uhr vor die Presse treten.

Außenminister Heiko Maas (l.) und Jean-Yves Le Drian © AFP

Maas hatte bei seinem Antrittsbesuch in Paris im März die Hoffnung auf rasche Fortschritte bei der von Präsident Emmanuel Macron angestoßenen EU-Reform geäußert. Bei einem Treffen Macrons mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im April räumte die Bundeskanzlerin allerdings Meinungsverschiedenheiten ein. Die Unionsparteien sehen beispielsweise die von Frankreich vorgeschlagene Vertiefung der EU-Währungsunion kritisch.