Außenminister Maas trifft französischen Ressortchef Le Drian

Paris (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas wird heute in Paris erwartet. Geplant ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes ein bilaterales Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian (Pk. 10.00 Uhr). Beide Politiker nehmen im Anschluss an einer Konferenz zur Bekämpfung des unerlaubten Waffenhandels in den Westbalkan-Staaten teil. Dazu werden auch die Außenminister von sechs Balkanländern erwartet.

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

Seit den islamistischen Anschlägen im Jahr 2015 dringt Frankreich auf eine bessere Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen. Eine gemeinsame deutsch-französische Initiative von Ende 2017 sieht einen verstärkten Dialog mit den Balkanländern und gemeinsame Maßnahmen vor.