US-Präsident trifft russischen Kollegen am Montag in Helsinki

Außenminister Maas warnt Trump vor "einseitigen Deals" mit Putin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat US-Präsident Donald Trump vor dem Gipfel am Montag in Helsinki vor "einseitigen Deals" mit Russlands Staatschef Wladimir Putin gewarnt. Zugleich erhoffte sich Maas von dem Treffen Fortschritte bei der Abrüstung. Überschattet wird das erste Gipfeltreffen von Trump und Putin von der US-Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter, die für Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 verantwortlich sein sollen.

Putin und Trump als russische Matrjoschkapuppen © AFP

Maas sagte der "Bild am Sonntag", Vereinbarungen zu Lasten der eigenen Verbündeten schadeten "am Ende auch den USA". Trumps "Koordinatensystem" lasse die Klarheit vermissen, die der Dialog mit Russland brauche. Grundsätzlich sei es aber gut, "wenn Washington und Moskau miteinander reden". Es wäre ein Fortschritt, wenn von dem Treffen auch Impulse für atomare Abrüstung ausgingen, fügte Maas hinzu.

Nach den Drohungen und Ausfällen des US-Präsidenten beim Brüsseler Nato-Gipfel und in Großbritannien sehen die westlichen Verbündeten seinem Treffen mit Putin mit Nervosität entgegen. Nach Kreml-Angaben treffen sich die beiden Staatschefs zunächst ab 12.00 Uhr - nur in Anwesenheit ihrer Dolmetscher - von Angesicht zu Angesicht im Präsidentenpalais der finnischen Hauptstadt. Später ist dann ein Arbeitsessen mit den Delegationen beider Länder vorgesehen. Den Abschluss des Treffens bildet eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Präsidenten.

Trump verbrachte das Wochenende in Schottland, wo er sich Zeit zum Golfspielen auf seiner Luxusanlage in Turnberry nahm. Sein Besuch in Großbritannien wurde von zahlreichen Protesten begleitet. Nach dem zweitägigen Nato-Gipfel in Brüssel vergangene Woche hatte er am Freitag die britische Premierministerin Theresa May sowie Königin Elizabeth II. in England getroffen.

Nach der Großdemonstration am Freitag in London, an der nach Angaben der Veranstalter mehr als 250.000 Menschen teilnahmen, gingen am Samstag auch in Edinburgh tausende Menschen auf die Straße. In der schottischen Metropole schwebten - wie schon in London - riesige Ballons in Form eines wütenden Trump-Babys über der Menge. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie "Kein Platz für Trumps Hass", "Raus mit Trump, dem rassistischen Kriegstreiber" und "Kein Handel mit Trump".

Am Freitag hatte die US-Justiz zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter wegen Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs 2016 unter Anklage gestellt. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, E-Mails und Dokumente von Computern der Demokratischen Partei sowie der Wahlkampagne von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gestohlen zu haben.

Die Anklagen gehen auf den Sondermittler Robert Mueller zurück, der seit Mai 2017 mutmaßliche russische Interventionen im Wahlkampf und eine mögliche Verwicklung von Trump-Mitarbeitern untersucht. Der US-Präsident kritisierte die Ermittlungen wiederholt als "Hexenjagd". Beim Gipfeltreffen mit Putin will er die Frage einer russischen Einmischung in den US-Wahlkampf allerdings ansprechen, wie er am Freitag sagte.

Der nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, bezeichnete Russland unterdessen als "aggressivsten ausländischen Akteur" bei Cyberattacken. Die Bedrohung durch solche Angriffe habe einen "kritischen Punkt" erreicht, sagte er in Washington. Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, erklärte, wegen der "Russland-Affäre" müsse Trump das Gipfeltreffen mit Putin streichen.