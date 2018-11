Außenminister Maas zum Antrittsbesuch in Spanien

Madrid (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas reist am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch nach Spanien. Mit seinem spanischen Kollegen Josep Borrell werde Maas unter anderem über die Zukunft der EU, die Weiterentwicklung der Währungsunion, Migration und die europäische Außen- und Sicherheitspolitik reden, sagte eine Außenamtssprecherin am Freitag in Berlin. Auch UN-Themen sollen mit Blick auf die deutsche Mitgliedschaft im Sicherheitsrat, die im Januar beginnt, diskutiert werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

Außenminister Maas werde zudem die deutsche Auslandsberufsschule Feda besuchen, hieß es weiter. In Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen werden dort junge Spanier im dualen Ausbildungssystem aufs Berufsleben vorbereitet. Für Montagnachmittag ist eine gemeinsame öffentliche Diskussion mit dem spanischen Außenminister an einer Universität zum Thema "In welchem Europa wollen wir leben?" geplant.