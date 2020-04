Außenminister beraten im Normandie-Format über Lage in Ost-Ukraine

Brüssel (AFP) - Die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine tagen am Donnerstag (ab 13.00 Uhr) im Normandie-Format per Videokonferenz zur Situation in der Ost-Ukraine. Dabei soll es nach den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) darum gehen, den Beschlüssen des Gipfels von Paris und ihrer Umsetzung einen "neuen Impuls" zu geben. Im Anschluss an die Videokonferenz soll es gegen 14.30 Uhr eine Pressekonferenz geben.

Heiko Maas © AFP

Im seit Jahren andauernden Konflikt zwischen Kiew und Moskau um die Ost-Ukraine hatte es zuletzt Zeichen der Entspannung gegeben. Auf dem Gipfel im Dezember hatten sich die Staatschefs der Ukraine und Russlands, Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin, erstmals persönlich getroffen. Russland hatte Anfang 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, kurz darauf begann im Osten der Ukraine der Konflikt zwischen pro-russischen Rebellen und der ukrainischen Armee. Die Regierung in Kiew und der Westen werfen Russland vor, die Separatisten auch militärisch zu unterstützen. Moskau weist dies zurück.