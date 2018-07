Konservative hoffen auf Ausweitung ihrer hauchdünnen Mehrheit

Australier wählen am "Supersamstag" Ersatzkandidaten nach Rücktritten

Sydney (AFP) - In Australien hat am Samstag die Ersatzwahl für fünf Parlamentssitze begonnen, nachdem mehrere Abgeordnete zum Rücktritt gezwungen worden waren. Die konservative Regierung von Premierminister Malcolm Turnbull hofft darauf, durch die Wahl ihre hauchdünne Mehrheit im Parlament ausbauen zu können. Insgesamt sind eine halbe Million Menschen zur Wahl aufgerufen.

Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull © AFP

Die Parlamentssitze sind nach einer Reihe erzwungener Rücktritte in der oppositionellen Labour-Partei unbesetzt, nachdem das höchste Gericht Australiens eine Regelung in der Verfassung aus dem Jahr 1901 bestätigt hatte, wonach Australier mit doppelter Staatsbürgerschaft nicht in ein öffentliches Amt gewählt werden dürfen.

Nur ein zusätzlicher Sitz würde die konservative Mehrheit im Parlament auf zwei Sitze verdoppeln. Zwei der fünf betroffenen Wahlkreise gelten als Labour-Hochburgen, während bei den anderen drei Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet werden. Sollte Turnbulls Koalition einen Sitz hinzugewinnen, wäre es das erste Mal seit 98 Jahren, dass eine Regierung der Opposition in einer Ersatzwahl ein Mandat abnehmen konnte.

Das Ergebnis wird auch als Gradmesser für eine Wiederwahl Turnbulls im kommenden Mai gesehen.