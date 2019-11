Chinese berichtete von Störmanövern des Geheimdiensts seines Landes

Australische Polizei leitet Ermittlungen in mutmaßlichem Spionagefall ein

Sydney (AFP) - Die australische Polizei hat im Fall eines mutmaßlichen chinesischen Spions Ermittlungen eingeleitet. Wie die Bundespolizei am Dienstag bekannt gab, will sie den mutmaßlichen Überläufer Wang Liqiang im Zuge der Ermittlungen voraussichtlich befragen. Einzelheiten nannte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen aber nicht. Auch der australische Geheimdienst Asio untersucht nach eigenen Angaben den Fall.

Wang "William" Liqiang reportedly gave Australia's counter-espionage agency the identities of China's senior military intelligence officers in Hong Kong and provided details of how they funded and conducted operations abroad © AFP

Wang hatte der australischen Spionageabwehr Informationen über politische Störmanöver von Geheimdienstagenten der Volksrepublik in Hongkong, Taiwan und Australien geliefert. Wang gab Medienberichten zufolge an, dass er selbst an den Infiltrier- und Störaktionen an allen drei Orten beteiligt gewesen sei. Der Überläufer soll sich mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn mit einem Touristenvisum in Sydney aufhalten.

In einem weiteren mutmaßlichen Spionagefall wurde indes eine Obduktion der Leiche des chinesisch-australischen Geschäftsmanns Bo Zhao angeordnet. Wie australische Medien berichteten, sollen mutmaßliche chinesische Spione Bo Zhao eine Million australische Dollar (616.000 Euro) angeboten haben, damit er für das Parlament kandidiert. Dem Bericht zufolge soll der 32-jährige Luxusautohändler den australischen Geheimdienst vergangenes Jahr darüber informiert haben. Im März wurde er dann tot in einem Motel-Zimmer aufgefunden.