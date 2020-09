Polizei: Experten lagerten Munition ohne Genehmigung

Australischer und britischer Bombenentschärfer sterben bei Explosion auf Salomonen

Honiara (AFP) - Zwei Bombenentschärfer aus Großbritannien und Australien sind auf den Salomonen ums Leben gekommen, als Kampfmittelreste aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Büro der Hilfsorganisation Norwegian People's Aid explodierten. Die beiden Experten waren für die Organisation auf dem Inselstaat im Einsatz, wie Norwegian People's Aid am Montag mitteilte. Nach Polizeiangaben führten die Männer nicht genehmigte Arbeiten mit Munition in einem Wohngebiet in der Hauptstadt Honiara aus.

Die Explosion ereignete sich in der Hauptstadt Honiara © AFP

"Wir wissen nicht genau, was zu den Explosionen führte. Erste Ermittlungen haben jedoch ergeben, dass sie einige Blindgänger im Gebäude lagerten und dass sie dort Arbeiten ausführten", sagte Polizeikommissar Clifford Tunuki. Er fügte hinzu, dass die Behörden nicht wussten, dass in der Wohngegend Munitionsreste gelagert wurden. Ansonsten wäre dies unterbunden worden, sagte Tunuki.

Die Bombenentschärfer waren nach Angaben der Norwegian People's Aid auf den Salomonen im Einsatz, um Daten über Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg zu sammeln. Der Inselstaat war während des Zweiten Weltkriegs der Schauplatz heftiger Gefechte zwischen Truppen der Alliierten und der Japaner. Große Mengen Munition und Minen wurden danach dort zurückgelassen.