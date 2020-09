Insgesamt 300 Euro pro Kind in zwei Raten - Linke und Paritätischer unzufrieden

Auszahlung des Corona-Kinderbonus gestartet

Berlin (AFP) - Der Kinderbonus zur Unterstützung von Familien in der Corona-Krise wird seit diesem Montag ausgezahlt. Die Familienkassen zahlen im ersten Schritt 200 Euro pro Kind, die zweite Rate von 100 Euro soll im Oktober fließen. Die Leistung wird zusätzlich zum Kindergeld gezahlt und muss nicht beantragt werden, sondern fließt automatisch. Sozialverbände und Linkspartei kritisieren, der Kinderbonus reiche nicht.

Schulkinder in Dortmund © AFP

Wann genau der Kinderbonus auf dem Konto erscheint, hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 18 Millionen berechtigte Kinder und junge Menschen. Auf Hartz IV und andere Sozialleistungen wird die Sonderzahlung nicht angerechnet. Verrechnet wird sie allerdings mit dem Kinderfreibetrag bei Gutverdienern.

Die Linke findet, der Kinderbonus falle zu gering aus. Die Lasten der Pandemie für Familien würden dadurch "nicht annähernd" ausgeglichen, sagte die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann, Vorsitzende des Familienausschusses im Bundestag, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband lobte, dass der Bonus nicht auf Hartz IV angerechnet wird. "Der Kinderbonus ist zweifellos eine gute Sache und eine ganz konkrete Hilfe für arme Familien mit Kindern", erklärter Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. "Absolut inakzeptabel aber ist, dass Millionen Kinderlose, die Leistungen beziehen, egal ob Hartz IV oder Grundsicherung im Alter, leer ausgehen."

In sämtlichen Konjunkturpaketen und Rettungsschirmen seien "Millionen Arme bisher mit keinem Cent berücksichtigt", beklagte Schneider. "Das ist angesichts der bitteren Not, die sich für die Betroffenen in der Corona-Krise Tag für Tag verschärft, armutspolitisch außergewöhnlich ignorant."

SPD-Fraktionsvize Katja Mast sagte der Nachrichtenagentur AFP, niemand behaupte, "dass der Kinderbonus die einzige Maßnahme in der jetzigen Situation ist". Es handele sich nicht um eine Entschädigung, sondern um eine Anerkennung "für alles, was Eltern in der Krise geleitet haben". Mast bekräftigte die Forderung ihrer Fraktion nach einer Kindergrundsicherung sowie nach "besseren Löhnen" und mehr Tarifbindung.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, lobte den Kinderbonus als "eine der klügsten Maßnahmen" des Konjunkturprogramms der Bundesregierung. Die Leistung helfe "schnell und relativ zielgenau den Familien, die jetzt in der Krise Unterstützung benötigen", sagte er der "Rheinischen Post".