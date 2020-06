Demonstrant sprang plötzlich auf Fahrbahn

Auto von Johnson in London von Begleitfahrzeug gerammt

London (AFP) - Das Auto des britischen Premierministers Boris Johnson ist am Mittwoch von einem Begleitfahrzeug gerammt worden, während der Regierungschef in dem Wagen saß. Ursache des Unfalls in der Nähe des britischen Parlaments in London war ein Demonstrant, der plötzlich auf die Fahrbahn sprang, wie ein AFP-Fotograf berichtete.

Nach dem Unfall wurde der Demonstrant festgenommen © AFP

Nach der wöchentlichen Regierungsbefragung im Parlament war der graue Jaguar von Johnson losgefahren, als ein Demonstrant für die Rechte der Kurden in der Türkei plötzlich auf die Straße rannte. Der Wagen mit Johnson musste scharf bremsen und der zur Kolonne gehörende Range Rover hinter ihm fuhr auf. Der Kofferraum von Johnsons Auto wurde eingebeult. Das Büro des Regierungschefs hob hervor, Johnson sei nicht verletzt worden. Der Demonstrant wurde festgenommen.