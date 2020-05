Grüne beraten auf Länderrat über Konsequnzen der Krise

Baerbock fordert mehr Klarheit über Kriterien für Corona-Maßnahmen

Berlin (AFP) - Die Grünen verlangen von Bund und Ländern mehr Klarheit darüber, nach welchen Kriterien Maßnahmen in der Corona-Krise verschärft oder gelockert werden. Es müsse jeden Tag überprüft werden, ob die "massiven Grundrechtseinschränkungen" gerechtfertigt seien, sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Samstag auf dem digitalen Länderrat ihrer Partei. Es müsse immer geschaut werden, "ob es nicht mildere Mittel gibt".

Annalena Baerbock, Katharina Fegebank und Robert Habeck © AFP

Es müsse für die Maßnahmen klare Kriterien geben, betonte Baerbock. Diese seien in den "letzten Wochen auch von der Bundesregierung nicht immer klar genug kommuniziert worden". Auch Ko-Parteichef Robert Habeck forderte mehr Klarheit von der Politik. Der durch den Shutdown verursachte Rückzug ins Private sei in gewissem Maße in Ordnung. "Aber auf Dauer geht es nicht", sagte er auf dem Länderrat, der als erster Parteitag in Deutschland komplett digital im Internet stattfand.

Die Grünen verlangen im Leitantrag des Vorstandes, über den die Delegierten am Samstagabend abstimmen sollen, ein deutsches Konjunkturprogramm mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro. Es soll greifen, wenn die Wirtschaft nach dem Shutdown wieder angefahren werden kann. Auf europäischer Ebene solle es ein Programm in Höhe von einer Billion Euro geben, das durch gemeinsame europäische Anleihen finanziert werden soll.

Zur Abfederung der wirtschaftlichen Corona-Folgen schlagen die Grünen unter anderem Hilfen für den Einzelhandel vor. In der zweiten Jahreshälfte solle ein Fonds in Höhe von 20 Milliarden Euro aufgelegt werden, der sich aus Kaufanreizen, in Form von Kauf-Vor-Ort-Gutscheinen sowie direkten Zuschüssen zusammensetzt. Damit solle die Nachfrage stimuliert werden und einer Verödung der Innenstädte entgegengewirkt werden.

Über die Forderung nach Konsumgutscheinen sollte es bei den Beratungen eine kontroverse Abstimmung geben - ebenso wie über den Vorschlag, die EEG-Umlage ab dem 1. Juli um fünf Cent je Kilowattstunde zu reduzieren. "Das setzt langfristig ökologisch richtige Anreize, denn wir brauchen die Elektrifizierung weiterer Sektoren", heißt es im Leitantrag. "Bis Ende 2021 kann damit zudem ein Kaufkraft-Effekt von 22 Milliarden Euro erreicht werden".