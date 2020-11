Al-Sajani: Annäherung an Israel fördert "Frieden für gesamten Nahen Osten"

Bahrains Außenminister fordert neue Nahost-Friedensgespräche

Jerusalem (AFP) - Bahrains Außenminister Abdellatif al-Sajani hat bei einem historischen Besuch in Israel neue Nahost-Friedensgespräche gefordert. Um Frieden im Nahen Osten zu erreichen, "muss der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst werden", sagte al-Sajani bei einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo und Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Mittwoch. Die Golf-Monarchie und mehrere andere arabische Staaten hatten in den vergangenen Monaten ihre Beziehungen zu Israel unter Vermittlung der USA normalisiert.

Bahrains Außenminister Abdellatif al-Sajani © AFP

Al-Sajani sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, diese Annäherung werde dazu beitragen, den Beginn eines "Friedens für den gesamten Nahen Osten" zu fördern. Al-Sajani ist der erste Minister Bahrains, der Israel besucht. "Ich rufe beide Seiten auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um eine tragfähige Zweistaatenlösung zu erreichen", sagte er.

Pompeo, der Außenminister der scheidenden US-Regierung von Präsident Donald Trump, sprach nicht über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Bei seinem zweitägigen Besuch sind keine Treffen mit Vertretern der Palästinenser geplant, welche die Nahost-Politik der Trump-Regierung oft heftig kritisiert hatten.

Pompeo sprach stattdessen von der Notwendigkeit der Zusammenarbeit, um den "gemeinsamen Feind" Iran zu isolieren. Die US-Regierung hatte am Mittwoch neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Der Iran sei "immer isolierter, und das soll für immer so bleiben, bis sie ihre Richtung ändern", sagte Pompeo.