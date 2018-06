Abgeordnete befassen sich erneut mit Asylaffäre

Bamf-Chefin Cordt und Vorgänger Weise und Schmidt vor Innenausschuss

Berlin (AFP) - Der Innenausschuss des Bundestags hat sich am Freitag erneut mit der Asylaffäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) befasst. Zu einer Ausschusssitzung erschienen am Nachmittag Bamf-Chefin Jutta Cordt sowie ihre Vorgänger Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt.

Die Grünen-Migrationsexpertin Luise Amtsberg sagte unmittelbar vor der Sitzung, sie erwarte unter anderem Erläuterungen Schmidts zur Aussage seines Nachfolgers Weise, er habe die Behörde 2015 in einem "miserablen" Zustand übernommen. Geprüft werden solle auch die Frage nach einem möglichen politischen Einfluss auf das Bamf bei der Bearbeitung von Asylanträgen.

Auch der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae sagte, es müsse geprüft werden, ob Weise und das Bamf von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu "ermuntert oder gedrängt" worden seien, die hohe Zahl der Asylanträge möglichst schnell zu bearbeiten, möglicherweise "unter Inkaufnahme von Qualitätsverlusten". Thomae bekräftigte zudem die Forderung seiner Partei nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Bamf-Affäre.

Am Morgen hatten die Abgeordneten bereits zwei Stunden lang den Vorsitzenden des Bamf-Gesamtbetriebsrats, Rudolf Scheinost, befragt. Die Sitzungen finden hinter verschlossenen Türen statt.

Im April war bekannt geworden, dass in der Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge auf nicht rechtmäßige Weise bewilligt worden sein sollen. Der Innenausschuss befasste sich Ende Mai erstmals in einer Sondersitzung mit der Asylaffäre und befragte dabei Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Cordt.