Mehrheit der Deutschen laut Umfrage für Untersuchungsausschuss

Bamf-Chefin Cordt und Vorgänger wegen Asylaffäre vor Innenausschuss

Berlin (AFP) - Bei der Aufklärung der Bremer Asylaffäre hat der Bundestags-Innenausschuss die Spitzen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) der vergangenen Jahre befragt. Vor den Abgeordneten erschienen am Freitag die derzeitige Bamf-Chefin Jutta Cordt sowie ihre Vorgänger Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt. Derweil bekommen FDP und AfD durch eine Umfrage Rückenwind für ihre Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zu der Affäre.

Bamf-Zentrale in Nürnberg © AFP

Die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU) bezeichnete es am Freitag als "sinnvoll", Cordt, Weise und Schmidt gemeinsam zu befragen. Dadurch könnten die Abgeordneten Fragekomplexe aus den vergangenen drei Jahren "klären und abarbeiten". Schmidt war im Herbst 2015 inmitten der Flüchtlingskrise von der Bamf-Spitze zurückgetreten. Sein Nachfolger Weise führte die Behörde bis Ende 2016, dann übernahm Cordt.

Die Grünen-Migrationsexpertin Luise Amtsberg sagte vor der Sitzung, sie erwarte unter anderem Erläuterungen Schmidts zur Aussage seines Nachfolgers Weise, er habe die Behörde seinerzeit in einem "miserablen" Zustand übernommen. Geprüft werden solle auch die Frage nach einem möglichen politischen Einfluss auf das Bamf bei der Bearbeitung von Asylanträgen.

Auch der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae sagte, es müsse geprüft werden, ob Weise und das Bamf von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu "ermuntert oder gedrängt" worden seien, die hohe Zahl der Asylanträge möglichst schnell zu bearbeiten, möglicherweise "unter Inkaufnahme von Qualitätsverlusten". Oder ob es Druck gegeben habe, Anträgen eher stattzugeben als sie abzulehnen.

Die Sitzungen des Ausschusses finden hinter verschlossenen Türen statt. Am Morgen hatten die Abgeordneten bereits zwei Stunden lang den Vorsitzenden des Bamf-Gesamtbetriebsrats, Rudolf Scheinost, befragt.

Dieser äußerte sich nach Angaben der Ausschuss-Vorsitzenden Lindholz insbesondere zu "strukturellen Mängeln" beim Bamf und legte dar, wie "überfordert" die Behörde mit dem raschen Ausbau in der Flüchtlingskrise gewesen sei.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung sagte Scheinost zudem, die Zustände in der Bremer Außenstelle stellten innerhalb des Bundesamtes keinen Einzelfall dar: "Bremen ist in jeder Außenstelle."

Die Bamf-Affäre sorgt schon seit Wochen für Schlagzeilen. Im April war bekannt geworden, dass in der Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge unrechtmäßig bewilligt worden sein sollen. Der Innenausschuss befasste sich Ende Mai erstmals in einer Sondersitzung mit der Asylaffäre und befragte dabei Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Cordt.

FDP und AfD halten die Arbeit des Innenausschusses für nicht ausreichend - und fordern einen Untersuchungsausschuss zu den Missständen beim Bamf. Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" haben sie dabei eine breite Mehrheit der Bevölkerung hinter sich: Demnach unterstützen 64 Prozent der Befragten die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss.

Im Einzelnen schließen sich 53 Prozent der CDU/CSU-Anhänger, 67 Prozent der SPD-, 87 Prozent der AfD-, 64 Prozent der FDP-, 78 Prozent der Linken- und 61 Prozent der Grünen-Anhänger dieser Einschätzung an.

Der FDP-Abgeordnete Thomae sagte am Freitag unter anderem mit Blick auf diese Umfrage, ein Untersuchungsausschuss rücke näher. Die Aufklärungsarbeit des Innenausschusses werde "am Ende nicht ausreichen".

Derweil weitet die Polizei laut einem Bericht des Magazins "Spiegel" ihre Ermittlungen zu der Affäre aus. Das Landeskriminalamt Bremen baut demnach derzeit eine etwa 50 Beamte starke Ermittlungsgruppe "Antrag" auf. Die Fahnder sollen auch gegen Flüchtlinge wegen möglicher falscher Angaben ermitteln.