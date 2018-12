Designierte Spitzenkandidatin: Es geht um die Zukunft der Europäischen Union

Barley ruft auf SPD-Konferenz zum Kampf für Europa auf

Berlin (AFP) - Die designierte SPD-Spitzenkandidatin der für die Europawahl, Katarina Barley, hat die entscheidende Bedeutung des Urnengangs im kommenden Mai hervorgehoben. "Es geht um uns, es geht um die SPD, es geht um die Zukunft Europas", sagte Barley am Sonntag in ihrer Bewerbungsrede auf der Europadelegiertenkonferenz der deutschen Sozialdemokraten in Berlin. Angesichts des Aufstiegs von Rechtspopulisten in vielen EU-Staaten gelte es, Schaden von der Europäischen Union abzuwenden.

Katarina Barley © AFP

"Wir stehen an einem Scheideweg", sagte Barley auch mit Blick auf rechtsstaatliche Probleme in Polen und Ungarn, aber auch auf den bevorstehenden Brexit. Die EU sei der Garant für den Frieden in Europa, "das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen". Niemals dürften Rechtspopulisten das Sagen in Europa bekommen.

Die derzeitige Bundesjustizministerin mahnte aber auch Reformen in Europa an. "Wir dürfen nicht stehenbleiben, wir müssen Europa weiterentwickeln." Dabei gehe es ihr vor allem um das soziale Europa: "Wir wollen einen europäischen Mindestlohn und eine europäische Sozialversicherung." Die Sozialdemokraten müssten dafür sorgen, "dass faire Löhne überall in Europa gezahlt werden", auch um Dumpingwettbewerb entgegenzutreten. Aber auch grenzüberschreitende Herausforderungen wie Umweltschutz und Klimawandel könnten in Europa nur von der EU gemeinsam angegangen werden.

Barley räumte ein, dass sie selbst sich die Entscheidung für die Spitzenkandidatur und damit den Abschied von Bundestag und Ministeramt nicht leicht gemacht habe. "ich habe mir das reiflich überlegt, weil ich das, was ich jetzt mache, sehr gerne mache". Auch sei sie "nicht so die Lautsprecherin und auch nicht so die Wagenmeisterin". Sie sei jedoch überzeugt, dass auch die Wähler eher Menschen suchten, "die auf Augenhöhe mit ihnen sind und sie ernst nehmen" - "Ich glaube, dass kann ich ganz gut."

Die Tochter eines britischen Vaters und einer deutschen Mutter verwies erneut auch auf ihre eigene europäische Prägung: "Was ich nun wirklich bin, ist, Europäerin zu sein, vom Scheitel bis zur Sohle." Sie selbst habe zwei Pässe, "den Vater meiner Kinder habe ich in Paris beim Erasmusstudium kennengelernt", hob sie hervor, "mehr Europa geht nicht".