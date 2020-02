Fischerei und faire Wettbewerbsregeln für Unterhändler Voraussetzung

Barnier: EU wird Handelsabkommen mit London "nicht zu jedem Preis" schließen

Brüssel (AFP) - Die EU wird in den Gesprächen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien auch ein Scheitern in Kauf nehmen, wenn ihre zentralen Forderungen nicht erfüllt werden. "Wir werden nicht zu jedem Preis abschließen", sagte Chefunterhändler Michel Barnier am Dienstag in Brüssel. Ein Abkommen über Fischerei und Vereinbarungen für faire Wettbewerbsbedingungen seien mit einem Handelsabkommen verbunden. "Oder es wird überhaupt kein Abkommen geben."

EU-Chefunterhändler Barnier © AFP

Die EU-Staaten hatten am Dienstag Barniers Mandat für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit verabschiedet. Es stellt Großbritannien ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und mengenmäßige Beschränkungen in Aussicht, fordert aber gleichzeitig Garantien gegen Sozial-, Umwelt- oder Steuerdumping.

Nachdem am Dienstag auch die britische Regierung ihre Verhandlungsleitlinien beschlossen hat, sollen die Gespräche laut Barnier nun am Montagnachmittag beginnen. Sie würden bis Donnerstag dauern, sagte der Franzose, der schon den Austrittsvertrag mit Großbritannien ausgehandelt hatte.

Barnier stellte bei einer Pressekonferenz auch klar, dass Großbritannien nicht auf ein Handelsabkommen setzen könne, wie es die EU mit Kanada geschlossen habe. Die Handelsbeziehungen mit Großbritannien seien "fast zehnmal größer als (mit) Kanada", sagte er. "Gleichzeitig ist Kanada rund 5000 Kilometer entfernt. Es ist klar, dass die Regeln nicht dieselben sein können."

Irritiert zeigte sich Barnier von Äußerungen des neuen britischen Staatssekretärs für Nordirland, Brandon Lewis. Dieser hatte nach seinem Amtsantritt diesen Monat gesagt, es werde keine Grenzkontrollen in der irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien geben.

Das Protokoll zu Nordirland sei im Austrittsabkommen festgeschrieben und mit Premier Boris Johnson vereinbart worden, sagte Barnier. Er forderte Lewis auf, vor einem Treffen mit ihm "das Austrittsabkommen zu lesen, um die eingegangenen Verpflichtungen zu verstehen".