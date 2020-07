Söder kündigt Neuerung für die kommenden Tage an

Bayerische Flughäfen bekommen Corona-Testzentren

Nürnberg (AFP) - In Bayern sollen Urlaubsheimkehrer schon bald direkt am Flughafen auf das Coronavirus getestet werden können. "Wir jedenfalls überlegen uns jetzt, und werden das auch machen, dass wir in Flughäfen Testzentren einrichten, dass - wenn man aus dem Urlaub zurückkommt - sich auch dort jederzeit kostenlos testen lassen kann", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview". Die Testzentren sollten in den nächsten Tagen entstehen.

"Ich denke, wir müssen uns auf diese Urlaubsrückkehrer sehr stark einstellen", sagte Söder. Mit dem Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen beherbergt Bayern den zweitgrößten deutschen Airport nach Frankfurt am Main.

Die bayerische Landesregierung hatte bereits Ende Juni beschlossen, dass jeder Bürger sich jederzeit und auch wiederholt auf das neuartige Coronavirus testen lassen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen. In den anderen Bundesländern gibt es eine solche Teststrategie nicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich kritisch zu dem Konzept.