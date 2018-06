Bayerische Landesregierung will eigenen Asylplan auf den Weg bringen

München (AFP) - Die bayerische Landesregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will einen eigenen Plan für Reformen in der Asylpolitik auf den Weg bringen. Mit dem Vorhaben befasst sich das Landeskabinett am Dienstag (10.00 Uhr). Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Ankerzentren, gegen die es in anderen Bundesländern Widerstand gibt.

Söder (CSU) will mehr Druck bei Abschiebungen machen © AFP

In Bayern ist Berichten zufolge in jedem Regierungsbezirk ein solches Zentrum geplant, in dem Asylbewerber von der Ankunft bis zum Entscheid über ihre Zukunft untergebracht werden. Der Plan sieht demnach auch weitere Abschiebehaftplätze und spezielle Schulungen der bayerischen Polizisten vor. Söder will damit nach eigenen Worten den "Abschiebedruck insgesamt erhöhen".