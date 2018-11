Hartmann: Designiertem CSU-Chef fehlt inhaltlich die große Linie

Bayerischer Grünen-Fraktionschef: Söder hält "Sonntagsreden" zum Thema Ökologie

München (AFP) - Der Grünen-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, bewertet die Aussagen des designierten CSU-Chefs Markus Söder zur Ökologie skeptisch. "Am Sonntag redet er davon, die bayerische Heimat zu bewahren. Am Montag wird dann wieder betoniert und asphaltiert", sagt er dem Sender BR am Montag. Söders Aussagen zum Thema Ökologie seien "Sonntagsreden".

Ludwig Hartmann spricht im Landtag © AFP

Söder ist Ministerpräsident in München und dürfte nach dem Rückzug von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU-Spitze zu dessen Nachfolger gewählt werden. Am 19. Januar soll der Wechsel auf einem Parteitag vollzogen werden. Am Montag hatte Söder in München seine politischen Vorstellungen für den künftigen Kurs der CSU skizziert. Dabei kündigte er unter anderem auch eine "euphorische Europapolitik".

Angst vor einer Übernahme von Grünen-Themen durch die CSU habe er jedenfalls nicht, sagte Hartmann. In der Landwirtschaftspolitik etwa wolle Söder gar nichts verändern. Ihm fehle die "große und lange Linie", sagte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag.