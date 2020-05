Minister Herrmann nennt Ramelows Pläne "unverantwortlich"

Bayern droht Thüringen im Streit um Corona-Lockerungen mit Gegenmaßnahmen

Berlin (AFP) - Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat Thüringen mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollte das Bundesland die Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend aufheben. Die Pläne des thüringischen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) seien "unverantwortlich", sagte Herrmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Er warnte: "Wir werden sicher nicht tatenlos zusehen, wie Ramelow große Erfolge im Kampf gegen das hochgefährliche Corona-Virus sorglos zunichte macht."

Mann mit Mske in Berlin © AFP

Worin die angedrohten Gegenmaßnahmen bestehen könnten, konkretisierte Herrmann allerdings nicht. Ramelow hatte am Wochenende angekündigt, er wolle die allgemeinen Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland aufheben. Damit würden landesweite Regeln zu Mindestabständen und Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften soll aber bestehen bleiben, wie Ramelow später klarstellte. Mit seinem Vorstoß löste der Ministerpräsident viel Kritik aus.