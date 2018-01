Nationale Koordination angemahnt - De Maizière fordert bessere Notfallreaktionen

Beamtenbund warnt vor "Kleinstaaterei" beim digitalen Umbau der Verwaltung

Köln (AFP) - Nach Auffassung des Beamtenbunds (DBB) mangelt es beim digitalen Umbau der Verwaltung an Kooperation. Bund, Länder und Kommunen müssten enger zusammenarbeiten, erklärte Bundeschef Ulrich Silberbach am Montag bei der DBB-Jahrestagung in Köln. Die Digitalisierung der Abläufe im öffentlichen Dienst ist eines der beherrschenden Themen dort.

Auch der öffentliche Dienst wird zunehmend digitalisiert © AFP

Die Kosten für Hard- und Software sowie Mitarbeiterschulung bezifferte Silberbach in seiner Grundsatzrede mittelfristig auf einen "zweistelligen Milliardenbetrag". Der personelle, organisatorische und finanzielle Aufwand erfordere eine "seriöse Planung" auf gesamtstaatlicher Ebene. Diese fehle bislang. "Derzeit hängt Deutschland im Zeitalter der digitalen Kleinstaaterei fest", erklärte Silberbach. Nötig sei ein "nationaler Masterplan".

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) forderte eine "funktionierende Zusammenarbeit aller staatlichen Akteure" bei der Vernetzung des öffentlichen Diensts. Die von ihm auf den Weg gebrachte Neuordnung der IT-Architektur der Polizei unter dem Dach des Bundeskriminalamts sei ein Beispiel dafür, erklärte er in Berlin. Der Minister war nicht bei der Jahrestagung in Köln. Ein Staatssekretär vertrat ihn dort.

De Maizière sprach sich laut Mitteilung zugleich dafür aus, Verwaltungsstrukturen für Ausnahmesituationen zu verbessern. Er wünsche sich "Behörden mit schnellen Reaktionsmechanismen für Not- und Krisenlagen", erklärte er. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, Personal aus anderen Bereichen zu aktivieren.