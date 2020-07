Filmaufnahmen: Polizist drückt Mann sein Knie auf den Rücken

Behörden in Belgien ermitteln nach Tod eines 29-Jährigen bei Polizeieinsatz

Brüssel (AFP) - Nach dem Tod eines Mannes während einer polizeilichen Festnahme haben die Behörden in Belgien Ermittlungen eingeleitet. Der 29-jährige Algerier sei am Sonntag in Antwerpen "sehr aufgeregt" aufgegriffen worden und habe bei der Festnahme das Bewusstsein verloren, sagte Polizeisprecher Sven Lommaert am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Amateuraufnahmen zeigen, wie einer der Beamten dem Festgenommenen sein Knie auf den Rücken drückt.

Der 29-Jährige habe vor dem Eintreffen der Polizei in einem Café in Antwerpen versucht, Menschen zu schlagen, sagte Lommaert. Demnach hatte der Mann bereits eine Kopfverletzung und stand offenbar "unter Drogeneinfluss".

Die Polizei überwältigte den Mann und legte ihm Handschellen an. Beim Eintreffen des Notarztes sei der Verdächtige bereits nicht mehr bei Bewusstsein gewesen, sagte Lommaert. Obwohl er wiederbelebt werden konnte, sei er später im Krankenhaus verstorben.

In den Onlinediensten sorgte der Tod des Mannes unter dem Hashtag #JusticeForAkram ("Gerechtigkeit für Akram") für Empörung. Im Internet kursierende Amateuraufnahmen von der Festnahme zeigten, wie ein Polizist auf dem Rücken des 29-Jährigen kniete.

Die Szene erinnert an den gewaltsamen Tod des Afromamerikaners George Floyd, der Ende Mai in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet wurde. Dabei drückte ein weißer Polizist minutenlang sein Knie auf den Nacken von Floyd. Sein Tod löste weltweit Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.