Bei Kommunalwahl in England droht konservativen Tories Niederlage

London (AFP) - In England werden am Donnerstag Kommunalwahlen abgehalten, die den konservativen Tories von Premierministerin Theresa May eine empfindliche Niederlage bescheren könnten. Mehrere konservative Gemeinderäte könnten an die oppositionelle Labour-Partei gehen. Damit dürfte der Druck auf May weiter steigen, nachdem die Regierungspartei bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr ihre absolute Mehrheit verloren hatte.

May bei einem Wahlkampfauftritt in einer Grundschule © AFP

Gewählt werden mehr als 150 Gemeinderäte. Doch obwohl es vorrangig um lokale Themen geht, rechnen Beobachter damit, dass die Wahl die politische Spaltung zwischen Stadt und Land sowie Euroskeptikern und europafreundlichen Wählern noch stärker zeigen wird. Wegen der zähen Brexit-Verhandlungen ist May um den Zusammenhalt ihrer Partei bemüht. Zudem erlitt sie vor wenigen Tagen mit dem Rücktritt von Innenministerin Amber Rudd, einer engen Verbündeten, einen weiteren Rückschlag.