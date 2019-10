Bis Mittag gaben fast ein Drittel der Wahlberechtigten die Stimme ab

Bei Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich hohe Beteiligung ab

Erfurt (AFP) - Bei der Landtagswahl in Thüringen am Sonntag hat sich eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis mittags um 12.00 Uhr gaben 31,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren waren es bis zu diesem Zeitpunkt erst 19,9 Prozent gewesen.

Ministerpräsident Ramelow bei der Stimmabgabe © AFP

Briefwähler waren bei diesem Ergebnis nicht enthalten, wie der Landeswahlleiter betonte. Nach Umfragen bei den Gemeinden hätten knapp 14 Prozent der Wahlberechtigten schon im Vorfeld per Briefwahl abgestimmt.

In dem ostdeutschen Bundesland waren am Sonntag rund 1,73 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bodo Ramelow kämpft um sein Amt als erster linker Ministerpräsident Deutschlands und um eine Fortsetzung seiner rot-rot-grünen Koalition. Die Linkspartei lag in den Umfragen zwar vorn, für eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün könnte es dennoch nicht reichen. Auch für andere Konstellationen war keine Mehrheit in Sicht.

Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mike Mohring will das Linksbündnis von Ramelow ablösen, die Christdemokraten lagen in den Umfragen allerdings mit einigem Abstand hinter den Linken. Die AfD um ihren Landeschef Björn Höcke kann mit einem starken Ergebnis rechnen. Es gab allerdings noch eine erhebliche Zahl unentschlossener Wähler.