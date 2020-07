Regierungschef wirft Israel Verletzung libanesischer Souveränität vor

Beirut verurteilt "gefährliche militärische Eskalation" an Grenze zu Israel

Beirut (AFP) - Nach heftigen Gefechten im israelisch-libanesischen Grenzgebiet hat die Regierung in Beirut die israelische Armee für eine "gefährliche militärische Eskalation" verantwortlich gemacht. Israel habe zum wiederholten Male die libanesische Souveränität verletzt, erklärte der libanesische Regierungschef Hassan Diab am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er fürchte, dass sich die Situation in den kommenden Tagen wegen der "ernsten Spannungen an der Grenze" noch verschlimmern werde.

Israelische Armeefahrzeuge an der Grenze zum Libanon © AFP

Diab warf Israel vor, die "Verhaltensregeln" ändern zu wollen, auf die sich beide Seiten nach dem Ende des Libanonkriegs 2006 geeinigt hätten. Es handelte sich um die erste offizielle Reaktion Beiruts auf die Grenzgefechte am Montag.

Nach Angaben der israelischen Armee waren die Gefechte ausgebrochen, nachdem drei bis fünf mit Gewehren bewaffnete Männer aus dem Libanon die sogenannte Blaue Linie im umstrittenen Berg-Dow-Gebiet in den Golanhöhen überquert hatten. Das Gebiet wird von Israel, Syrien und dem Libanon beansprucht. Israelische Soldaten hätten daraufhin das Feuer eröffnet und die "Terroristen" zurückgedrängt, teilte die Armee mit. Aus "Verteidigungszwecken" sei zudem libanesisches Gebiet beschossen worden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "Infiltrationsversuch", für den er die libanesische Hisbollah-Miliz verantwortlich machte. Die vom Iran unterstützte Miliz wies dies als "komplett falsch" zurück.

Die UN-Friedensmission Unifil kündigte eine Untersuchung der Gefechte an. Offiziell befinden sich Israel und der Libanon noch immer im Krieg, die Unifil patrouilliert im Grenzgebiet.

Diab warf Israel vor, das Ende dieses Monats auslaufende Unifil-Mandat ändern zu wollen. "Es gibt einen Versuch, den Libanon unter Druck zu setzen, indem damit gedroht wird, die Zahl der Unifil-Soldaten zu reduzieren, wenn das Mandat der Mission nicht geändert wird", erklärte der libanesische Regierungschef. Eine Anpassung der Aufgaben von Unifil lehne sein Land jedoch ab.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, hatte Anfang Mai gefordert, der Unifil zu erlauben, "ihr Personal und ihre Ressourcen neu auszurichten". Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hatte den Vorschlag als "israelische Forderung" umgehend zurückgewiesen.

Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Nordgrenze in Alarmbereitschaft versetzt und Truppen dorthin verlegt. Israelische Medien berichteten von möglicherweise bevorstehenden Vergeltungsaktionen der Hisbollah-Miliz für den Tod eines ihrer Kämpfer bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien. Hisbollah-Vizechef Naim Kasim hatte am Sonntag gedroht, wenn Israel einen Krieg starten wolle, "werden wir antworten".

Die Hisbollah kämpft im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierung in Damaskus. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat die israelische Armee hunderte Luftangriffe gegen Stellungen der syrischen Regierungstruppen sowie ihrer pro-iranischen Verbündeten ausgeführt.