Regierungskritikerin reist in die USA aus

Bekannte vietnamesische Bloggerin aus der Haft entlassen

Hanoi (AFP) - In Vietnam ist eine bekannte regierungskritische Internetbloggerin vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Nguyen Ngoc Nhu Quynh wurde am Mittwoch per Flugzeug in die USA gebracht, wie ein Mitarbeiter der Regierung in Hanoi und Freunde der Nachrichtenagentur AFP sagten. Quynh war im Juni 2017 wegen staatsfeindlicher Propaganda zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Quynh vor Gericht © AFP

Im selben Jahr verlieh ihr die First Lady der USA, Melanie Trump, in Abwesenheit den Internationaler Preis für Frauen mit Mut. Quynh trat nach Angaben ihrer Familie im Gefängnis mehrmals in den Hungerstreik - zuletzt im Juli für zwei Wochen. In den USA wird die Bloggerin von ihren Kindern sowie ihrer ebenfalls dort lebenden Mutter erwartet.

Quynh hatte in ihrem Blog unter anderem zu Fragen der Politik und Umwelt geschrieben und auch so sensible Themen wie Todesfälle in Polizeigewahrsam nicht ausgespart. Ihre Freilassung fiel mit dem Besuch von US-Verteidigungsminister Jim Mattis in Vietnam zusammen. Beobachter sprachen von einer Geste des guten Willens seitens der vietnamesischen Führung an die Adresse Washingtons.