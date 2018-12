Minister der flämischen Nationalisten verkünden Rücktritt

Belgiens Koalition zerbricht an Streit über UN-Migrationspakt

Brüssel (AFP) - Die Regierung in Belgien ist am Streit über den UN-Migrationspakt zerbrochen. Der Rückzug seiner flämischen Nationalisten-Partei N-VA aus der Koalition sei beschlossene Sache, sagte Innenminister Jan Jambon am Sonntag dem TV-Sender RTBF. Neben Jambon treten auch die Minister für Finanzen, Verteidigung und der Staatssekretär für Einwanderung zurück. Fünf Monate vor der Parlamentswahl hat Michels Koalition nun keine Mehrheit mehr im Parlament.

Belgiens Regierungschef Charles Michel © AFP

Der Regierungschef hatte am Donnerstag nach einer hitzigen Debatte im Parlament angekündigt, gegen den Willen der N-VA zu einer UN-Konferenz nach Marokko zu reisen, wo Anfang der Woche der UN-Migrationspakt bestätigt werden soll. Die N-VA macht seit Wochen Stimmung gegen die globale Vereinbarung. Die drei anderen Koalitionspartner stehen jedoch hinter dem Abkommen.