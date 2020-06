Parteichefin will notfalls klagen - Nach eigenen Angaben rund 50 Anfragen

Bericht: AfD in Niedersachsen findet weiterhin keine Halle für Parteitag

Osnabrück (AFP) - Die AfD in Niedersachsen hat laut einem Medienbericht weiterhin Probleme, eine Halle für ihren nächsten Parteitag zu finden. "Wir haben knapp 50 Anfragen in ganz Niedersachsen rausgeschickt, aber nur Absagen bekommen", sagt die Landes- und Fraktionsvorsitzende Dana Guth der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag.

Demonstrant mit AfD-Fahne © AFP

Wie zuvor bereits im Februar kündigte sie an, dass ihre Partei den Rechtsweg beschreiten werde, um eine Halle anzumieten. "Jetzt suchen wir von den angefragten Hallen die raus, die möglicherweise gesetzlich dazu verpflichtet sind, an politische Parteien zu vermieten, und klagen uns ein." Die AfD hat im Bund und in den Ländern oft Probleme, Hallen für Parteiveranstaltungen zu buchen.