Vorstandsmitglied Königer: "Die große Koalition vertritt das Land nicht mehr"

Bericht: AfD will im Frühjahr mit Großdemonstration Neuwahlen fordern

Berlin (AFP) - Die AfD plant im Frühjahr eine Großdemonstration in Berlin, um sich für Neuwahlen stark zu machen. "Wir erwarten eine fünfstellige Zahl an Demonstrationsteilnehmern", sagte Bundesvorstandsmitglied Steffen Königer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben). "Diese so genannte große Koalition vertritt das Land nicht mehr", fügte er hinzu. "Wir fordern Neuwahlen."

Dem Bericht zufolge gab es im AfD-Bundesvorstand am Freitag eine kontroverse Debatte darüber, ob eine Großdemonstration veranstaltet werden solle. Es habe zunächst Bedenken gegeben, dass die Sicherheit nicht gewährleistet sein könnte oder dass vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppen wie die "Identitäre Bewegung" dort Flagge zeigen könnten. Die Mehrheit des Gremiums habe dann aber zugestimmt.

Die AfD hatte bei der Bundestagswahl 12,6 Prozent erzielt und ist damit die drittstärkste Kraft im neuen Bundestag. In Umfragen liegt sie aktuell zwischen 13 und 15 Prozent.