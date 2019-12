Computertomographie stellt offenbar keine Hirnschäden fest

Bericht: Bolsonaro nach häuslichem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert

São Paulo (AFP) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist laut einem Medienbericht nach einem häuslichen Unfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 64-Jährige sei im Präsidentenpalast in Brasília gestürzt und in das Hospital der Streitkräfte gebracht worden, zitierte am Montag das Nachrichtenportal "G1" eine Mitteilung der Regierung. Bolsonaro sei im Krankenhaus einer Computertomographie des Kopfes unterzogen worden, bei der keine Gehirnschäden festgestellt worden seien.

Der Staatschef solle sechs bis zwölf Stunden im Krankenhaus bleiben, um beobachtet zu werden, hieß es laut "G1" weiter in der Mitteilung. Nähere Angaben zu der Art des mutmaßlichen Unfalls machte das Portal nicht. Das Präsidentenamt reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zu dem Bericht.

Bolsonaro hatte sein Amt am 1. Januar 2019 angetreten. Sein Gesundheitszustand ist immer wieder ein Thema. Im Wahlkampf war der rechtsextreme Politiker niedergestochen worden. Seitdem musste er mehrmals operiert werden. Mitte Dezember teilte der Präsident mit, dass er wegen des Verdachts auf Hautkrebs untersucht worden sei. Zu den Ergebnissen dieser Untersuchung äußerten sich Bolsonaro sowie die Regierung aber seither nicht.