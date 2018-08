Bei Attentaten in Barcelona und Cambrils starben 16 Menschen

Bericht: Drahtzieher der tödlichen Anschläge in Katalonien 2017 identifiziert

Madrid (AFP) - Ein Jahr nach den tödlichen Anschlägen in Katalonien haben die Ermittlungsbehörden laut einem Zeitungsbericht den Drahtzieher identifiziert. "Der Terrorist wurde ausfindig gemacht, er wechselt regelmäßig das Land", berichtete die Zeitung "El Periódico" am Donnerstag. Der Mann "trete weiterhin in Kontakt" mit anderen radikalen Gruppen, zitierte die Zeitung Ermittlungsquellen. Zum Alter und zur Nationalität des Mannes wurde nichts bekannt, auch nicht darüber, ob er in der Vergangenheit in Spanien gelebt hat.

Gedenken am Anschlagsort in Barcelona vor einem Jahr © AFP

Bei den Anschlägen in Katalonien am 17. August 2017 war ein 22-jähriger gebürtiger Marokkaner mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas gerast. Wenige Stunden später lenkten Angreifer in Cambrils ein Auto in eine Gruppe von Passanten. Bei den Anschlägen wurden 16 Menschen getötet und mehr als 120 weitere verletzt. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Taten für sich.

Nach den Anschlägen galt zunächst ein marokkanischer Imam als Drahtzieher der Aktion. Inzwischen gehen die Ermittler laut "Periódico" davon aus, dass der 43-Jährige als Kontaktmann zwischen dem eigentlichen Planer und den Ausführern der Anschläge fungierte. Der Imam starb einen Tag vor den Attentaten bei einer unbeabsichtigten Explosion in einem Haus in Alcanar 200 Kilometer von Barcelona entfernt, in dem die Gruppe Sprengsätze herstellte.

Bei den Attentätern handelte es sich um sechs junge Männer marokkanischer Herkunft im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Der mutmaßlich noch freie Hintermann habe sich zum Zeitpunkt der Anschläge "in einer Stadt in Mitteleuropa" aufgehalten, berichtete die katalanische Zeitung.

Die katalanischen Polizeibehörden wollten den Bericht der Nachrichtenagentur AFP gegenüber nicht kommentieren. Alle Informationen, die mit den internationalen Verbindungen der dschihadistischen Zelle zusammenhingen, "fallen unter das Ermittlungsgeheimnis", erklärte eine Sprecherin. Im Februar war ein Mann in Frankreich wegen mutmaßlicher Verbindungen zu einem der Attentäter festgenommen worden.