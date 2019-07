Bericht: Elterngeld Plus bringt für viele Paare finanzielle Risiken

Behörden verlangen häufig Rückzahlungen - FDP fordert Lockerung der Kriterien

Berlin (AFP) - Das Eltengeld Plus birgt für viele Paare offenbar erhebliche finanzielle Risiken. Seit 2015 seien die Rückforderungen von zu viel ausgezahltem Elterngeld deutlich gestiegen, heißt es der "Welt" zufolge in der Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP. Besonders stark ist der Anstieg demnach beim Partnerschaftsbonus. Zwischen 27 und 68 Prozent betrug hier die Steigerung der Fälle von 2017 bis 2018.

Mit dem 2015 eingeführten Elterngeld Plus können Mütter und Väter, die in Teilzeit in ihren Job zurückkehren, 24 Monate lang Elterngeld beziehen, allerdings halbieren sich die monatlichen Ansprüche. Darüber hinaus können Eltern den sogenannten Partnerschaftsbonus beantragen, wenn sie gleichzeitig vier Monate lang in Teilzeit arbeiten.

Die Antwort der Bundesregierung umfasst dem Bericht zufolge die Daten für neun Bundesländer, da es einigen Ländern nicht möglich war, die Rückzahlungen nach den unterschiedlichen Elterngeldarten aufzuschlüsseln. Die durchschnittliche Rückforderungssumme variierte 2018 zwischen 204 Euro im Saarland und 514 Euro in Schleswig-Holstein.

Für die FDP sind die Zahlen dem Bericht zufolge ein Indiz dafür, dass die Vorgaben für den Partnerschaftsbonus zu streng sind: Um vier Monate lang in den Genuss des Partnerschaftsbonus zu kommen, müssen beide Elternteile sich an einen Korridor von 25 bis 30 Wochenstunden halten.

Arbeitet auch nur einer weniger oder mehr als die vorgeschriebene Stundenzahl, muss der Partnerschaftsbonus den Angabe zufolge zurückgezahlt werden. Das gilt sogar dann, wenn dies unverschuldet geschieht – etwa wenn einer der Partner längere Zeit krank ist, arbeitslos wird oder umgekehrt aus betrieblichen Gründen Mehrarbeit leisten muss.

Der familienpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Grigorios Aggelidis, kritisierte in der "Welt" Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Sie habe für die erste Jahreshälfte 2019 notwendige Nachbesserungen beim Elterngeld versprochen, vor allem bei den Arbeitszeitkorridoren beim Partnerschaftsbonus. "Noch immer sind keine Verbesserungen in Sicht."

Ausbaden müssten das Eltern, die unverschuldet länger krank oder plötzlich arbeitslos werden. "Gerade in der Zeit nach einer Geburt brauchen Familien Sicherheit und keine weiteren finanziellen Risiken."

Nach Angaben des Familienministeriums befindet sich die Reform des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes derzeit in der "Konzeptionsphase", wie es in dem Bericht weiter heißt.