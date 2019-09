Israel bestreitet "Spionageeinsätze in den USA"

Bericht: Israel überwachte im Umfeld des Weißen Hauses Handys

Washington (AFP) - Israel hat nach Informationen des Internet-Magazins "Politico" in der Umgebung des Weißen Hauses in Washington ein System zur Überwachung von Handys installiert. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht wurde allerdings umgehend von der israelischen Regierung zurückgewiesen. "Israel betreibt in den Vereinigten Staaten keine Spionageeinsätze", sagte Außenminister Israel Katz, der auch für die Geheimdienste zuständig ist.

Weißes Haus in Washington © AFP

"Politico" berichtete unter Berufung auf frühere führende Mitarbeiter der US-Sicherheitsbehörden, im Zentrum Washingtons sei 2017 ein System zur Überwachung von Telefonaten und SMS-Kurznachrichten entdeckt worden. Untersuchungen der US-Bundespolizei und der Geheimdienste hätten ergeben, dass die dafür eingesetzten sogenannten Imsi-Catcher von israelischen Agenten installiert worden seien.

"Diese Geräte sollten mit Sicherheit dazu dienen, Präsident Donald Trump auszuspionieren", sagte einer der von "Politico" zitierten früheren Mitarbeiter der US-Sicherheitsbehörden. Auch die Berater Trumps seien Ziel der Mobilfunk-Ortungsgeräte gewesen. Unklar sei, welche Ergebnisse die Überwachung der Mobilfunkgeräte gebracht habe.

"Die USA und Israel tauschen viele Geheimdienstinformationen aus und arbeiten zusammen, um Bedrohungen vorzubeugen und die Sicherheit beider Länder zu verstärken", betonte Katz.

Imsi-Catcher werden unter anderem von der Polizei eingesetzt, um Straftäter zu orten und zu überführen. Vor zwei Jahren entdeckten die US-Sicherheitsbehörden nach offiziellen Angaben in Washington "in der Nähe sensibler Stellen, etwa des Weißen Hauses" mehrere Imsi-Catcher. Von Regierungsseite wurde nicht mitgeteilt, wer hinter der Montage der Überwachungsanlagen steckte.