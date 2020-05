Nach wochenlangen Spekulationen über Kims Gesundheit

Bericht: Nordkoreas Machthaber Kim zeigt sich in der Öffentlichkeit

Seoul (AFP) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich einem Bericht zufolge erstmals seit knapp drei Wochen in der Öffentlichkeit gezeigt. Kim habe am Freitag eine Düngemittel-Fabrik eingeweiht, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag.

Frühere Fernsehaufnahmen von Kim © AFP

Kim war seit dem 11. April nicht mehr öffentlich aufgetreten und hatte bei den Feierlichkeiten zu Ehren seines verstorbenen Großvaters, Staatsgründer Kim Il Sung, gefehlt. Dies führte zu Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Berichten zufolge hatte sich Kim einem dringlichen Eingriff am Herz-Kreislauf-System unterzogen.