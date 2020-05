Virologe wird am Dienstag vom US-Senat befragt

Bericht: Trumps Berater Fauci warnt vor vorzeitigen Lockerungen in Corona-Krise

Washington (AFP) - Der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, wird den Senat in einer für Dienstag angesetzten Anhörung einem Medienbericht zufolge vor einer vorzeitigen Lockerung der Corona-Beschränkungen warnen. Diese werde "nicht nur zu unnötigem Leid und Tod führen, sondern uns auch in unserem Streben nach einer Rückkehr zur Normalität zurückwerfen", warnte Fauci in einer E-Mail an die "New York Times".

US-Virologe Anthony Fauci © AFP

Trump drängt hingegen auf eine rasche Aufhebung der Corona-Beschränkungen, um die Wirtschaft nicht weiter zu belasten. Dem Senat wolle er die zentrale Botschaft übermitteln, dass dem Land Gefahr bei einer vorzeitigen Aufhebung der Beschränkungen drohe, erklärte Fauci. Wenn die Lockerungen nicht schrittweise erfolgten, riskierten die Behörden "mehrere Ausbreitungsherde im ganzen Land".

Der einflussreiche Virologe stellt sich am Dienstag gemeinsam mit dem Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, und dem Leiter der US-Arzneimittelbehörde FDA, Stephen Hahn, den Fragen des Senats in Washington. Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Kritiker werfen Trump vor, zu spät auf die Pandemie reagiert zu haben und die Bedrohung durch das Virus nicht ernst genug zu nehmen.