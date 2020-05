Gespräche zunächst ohne Ergebnis - Fortgang der Gespräche unklar

Bericht: USA zogen Atomtest als Warnung an Russland und China in Erwägung

Washington (AFP) - Die USA haben einem Medienbericht zufolge als potenzielle Warnung an Russland und China erstmals seit 1992 einen Atomtest in Erwägung gezogen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe dies bei einem Meeting am 15. Mai besprochen, zitierte die "Washington Post" am Freitag einen ranghohen Regierungsmitarbeiter sowie zwei ehemalige US-Beamte. Dem Bericht zufolge blieb das Gespräch zunächst ohne Ergebnis.

Donald Trump © AFP

Uneinig waren sich die zitierten Quellen demnach darin, ob die Gespräche andauern. Zuvor hatten einige US-Beamte Medienberichten zufolge behauptet, Russland und China nähmen eigene Atomtests vor. Moskau und Peking wiesen das zurück. Die USA lieferten keine Belege für die Behauptung.

Der ranghohe Regierungsbeamte sagte der "Washington Post", Washingtons Fähigkeit für einen "schnellen Test" zu verdeutlichen, könnte als Verhandlungstaktik bei den Bemühungen der USA um ein Atomabkommen mit Russland und China dienen.

Ein US-Atomtest würde eine dramatische Abkehr von der bisherigen US-Verteidigungspolitik bedeuten und andere Atommächte alarmieren. Abrüstungsaktivisten verurteilten die möglichen Pläne für einen US-Atomtest. "Dies wäre der Startschuss für ein beispielloses nukleares Wettrüsten", sagte Leiter der Nichtregierungsorganisation Arms Control Association, Daryl Kimball, dem Blatt. Ein solcher Test dürfte zudem die Atom-Verhandlungen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zum Erliegen bringen.

Der "Post"-Bericht erfolgte einen Tag nach der Verkündung Trumps, aus dem Rüstungskontrollvertrag "Open Skies" auszusteigen. Es ist bereits der dritte Austritt der USA aus einem Waffenkontrollvertrag seit Trumps Amtsantritt 2017.